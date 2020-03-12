Мнение: 10 привычек, которые не требуют таланта, но принесут вам уважение

12.03.2020, 11:47, Разное

На 9gag опубликовали нехитрый рецепт жизненного успеха, которым, по мнению авторов, может воспользоваться каждый. Объясните, пожалуйста, почему этот рецепт не сработает.

1. Приходить вовремя.
2. Работать этично.
3. Прикладывать усилия.
4. Знать язык тела.
5. Быть энергичным.
6. Быть добросовестным.
7. Проявлять энтузиазм.
8. Быть обучаемым.
9. Делать больше.
10. Быть подготовленным.

Источник: Место для дискуссий



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