Синоптики сравнили скорость потепления в РФ и в мире

12.03.2020, 11:30, Новости дня

Скорость роста среднегодовой температуры в РФ составила 0,47 градуса за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза выше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период, сообщила пресс-служба Росгидромета.

«Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории РФ в 1976-2019 гг. составила 0.47 градуса каждые десять лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждые десять лет», – передает ТАСС текст доклада метеорологической службы об особенностях климата РФ в этом году.

Напомним, прошедший январь стал самым теплым за историю наблюдений в центре России.