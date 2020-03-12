Синоптики сравнили скорость потепления в РФ и в мире

12.03.2020, 11:30, Новости дня

Скорость роста среднегодовой температуры в РФ составила 0,47 градуса за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза выше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период, сообщила пресс-служба Росгидромета.

«Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории РФ в 1976-2019 гг. составила 0.47 градуса каждые десять лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждые десять лет», – передает ТАСС текст доклада метеорологической службы об особенностях климата РФ в этом году.

Напомним, прошедший январь стал самым теплым за историю наблюдений в центре России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Лавров вспомнил, что Эрдоган не отверг приглашение в Крым. Но он его и не принимал, а Крым признает украинским

08.02 / ДТП в Венгрии. Погибли двое украинцев, еще семь человек травмированы

05.03 / Киев незаконно продал украинскую «дочку» ВЭБ.РФ

23.02 / В Китае от коронавируса вылечились более 22 тыс. человек

12.01 / ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта

28.12 / Чумак об обмене с ОРДЛО: Только сильные люди способны принимать непопулярные решения

20.01 / В Берлине завершились переговоры по ситуации в Ливии

05.03 / Смену правительства Украины назвали опасным экспериментом

17.02 / На заседании по делу Андрея Баршая задержали женщину, назвавшую судью проституткой

10.03 / Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика