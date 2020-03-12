«Росэлектроника» разработала первый российский тепловизор с охлаждением

12.03.2020, 11:30, Разное

Российский тепловизор был создан холдингом «Госэлектроника», который входит в Госкорпорацию «Ростех». Новый тепловизор оснащен микрокреогенной системой охлаждения.

Данное устройство, благодаря высокочувствительной тепловизионной камере, способно определять температуру объектов на дальнем расстоянии, при этом разрешение и детализация кадра остается на должном уровне. Все элементы, из которых собран тепловизор, были произведены на отечественных предприятиях

Сама камера собрана из двух элементов: фотоприемного устройства и инфракрасного объектива, который сделан на основе дифракционной ИК-оптики. Специальная система охлаждения, встроенная в устройство, уменьшает излучение детектора, позволяет делать более точные измерения и увеличивает срок службы тепловизора. С помощью данного прибора можно анализировать температуру объектов на расстоянии до 3-5 тысяч метров в широком поле зрения.

Детекторы с микрокреогенной системой охлаждения применяются в различных сферах деятельности человека: от научных исследований и контролирования разных технологических процессов до установки на борту летательных аппаратов и в прицельных комплексах военной техники.

Разработкой нового устройства на данный момент занимается предприятие холдинга «Росэлектроника» — ЦНИИ «Циклон». На производстве выпущен серийный образец отечественного детектора.

Ранее Роскомнадзор предложил работодателям при помощи тепловизора измерять температуру сотрудников для выявления заболевших и предотвращения распространения коронавируса. Согласно трудовому законодательству, для проведения такой процедуры не требуется согласия работников.