«Росэлектроника» разработала первый российский тепловизор с охлаждением

12.03.2020, 11:30, Разное

Российский тепловизор был создан холдингом «Госэлектроника», который входит в Госкорпорацию «Ростех». Новый тепловизор оснащен микрокреогенной системой охлаждения.
Данное устройство, благодаря высокочувствительной тепловизионной камере, способно определять температуру объектов на дальнем расстоянии, при этом разрешение и детализация кадра остается на должном уровне. Все элементы, из которых собран тепловизор, были произведены на отечественных предприятиях

Сама камера собрана из двух элементов: фотоприемного устройства и инфракрасного объектива, который сделан на основе дифракционной ИК-оптики. Специальная система охлаждения, встроенная в устройство, уменьшает излучение детектора, позволяет делать более точные измерения и увеличивает срок службы тепловизора. С помощью данного прибора можно анализировать температуру объектов на расстоянии до 3-5 тысяч метров в широком поле зрения.

Детекторы с микрокреогенной системой охлаждения применяются в различных сферах деятельности человека: от научных исследований и контролирования разных технологических процессов до установки на борту летательных аппаратов и в прицельных комплексах военной техники.

Разработкой нового устройства на данный момент занимается предприятие холдинга «Росэлектроника» — ЦНИИ «Циклон». На производстве выпущен серийный образец отечественного детектора.

Ранее Роскомнадзор предложил работодателям при помощи тепловизора измерять температуру сотрудников для выявления заболевших и предотвращения распространения коронавируса. Согласно трудовому законодательству, для проведения такой процедуры не требуется согласия работников.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Эксперты назвали последствия убийства Сулеймани для России в Сирии

04.01 / Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander

26.02 / Россиянин Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом

07.03 / В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

15.01 / Мнение: Приоритет нижнего спикера

14.01 / Наука: Раннее отцовство сокращает жизнь

05.02 / Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2020 году новых авто в России

14.01 / Эксперты составили список самых проблемных турбированных моторов

25.01 / Наука: Как во сне улучшить память?

03.01 / Анна Седокова хочет снять шоу об отношениях и сексе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика