Экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг госпитализировали в американской тюрьме

12.03.2020, 11:30, Новости дня

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, была госпитализирована якобы после попытки самоубийства, сообщают СМИ.

Газета The New York Times информирует со ссылкой на адвокатов Мэннинг, что в среду в изоляторе произошел «инцидент» с экс-информатором WikiLeaks, передает РИА «Новости».

«Профессиональные сотрудники отреагировали на него надлежащим образом, Мэннинг находится в безопасности», – приводится правоохранителей.

Адвокаты Мэннинг заявили, что ее действия «являются доказательством силы ее убеждений, а также серьезных страданий, которые она продолжает испытывать из-за «гражданского» заключения».

Подробности произошедшего инцидента не приводятся, однако газета сообщает, что это якобы могла быть попытка самоубийства.

Напомним, суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела в тюрьме два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри.

Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.

В мае 2010 года рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был арестован в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических депеш Госдепа США.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к тюрьме. После он сообщил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора.

В январе 2018 года Челси Мэннинг решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.