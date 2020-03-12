Мишустин назвал инициаторов отказа от продления сделки ОПЕК+

12.03.2020, 11:30, Новости дня

Отказ от продления соглашения ОПЕК+ инициировала не Россия, а другие страны. Российская сторона напротив предлагала продлить сделку на год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения (сделка ОПЕК+), напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», – цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер заверил, что у РФ есть все необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности. 

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», – сказал Мишустин.

Между тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что заседание технического комитета ОПЕК+ будет проводится в формате телеконференции, поскольку это наиболее целесообразно в текущих условиях, передает РИА «Новости». 

Во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. По его словам, оно может пройти в режиме селектора из-за коронавируса. Новак подтвердил, что представители РФ примут участие во встрече.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах. 



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