Мишустин назвал инициаторов отказа от продления сделки ОПЕК+

12.03.2020, 11:30, Новости дня

Отказ от продления соглашения ОПЕК+ инициировала не Россия, а другие страны. Российская сторона напротив предлагала продлить сделку на год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения (сделка ОПЕК+), напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», – цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер заверил, что у РФ есть все необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности. 

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», – сказал Мишустин.

Между тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что заседание технического комитета ОПЕК+ будет проводится в формате телеконференции, поскольку это наиболее целесообразно в текущих условиях, передает РИА «Новости». 

Во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. По его словам, оно может пройти в режиме селектора из-за коронавируса. Новак подтвердил, что представители РФ примут участие во встрече.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

07.01 / Новые смартфоны линейки Realme 5 установили рекорд продаж

26.02 / Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Туле

19.01 / Путин «на ногах» пообщался с Макроном в Берлине

23.01 / Пакистан испытал баллистическую ракету «Хатф-3»

31.01 / Подпольную фабрику поддельных защитных масок ликвидировали на юге Китая

12.01 / ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта

26.02 / “Нужно усилить правительство”. Гончарук заявил, что тоже встречался с Тигипко

12.02 / Сбежавшая жена: пока муж был в море, мать тройняшек могла попасть в секту

15.01 / Путин запретил депутатам, министрам и губернаторам иметь вид на жительство за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика