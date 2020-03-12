Диетолог Тереза Фунг сообщила о продуктах для ежедневного рациона

12.03.2020, 11:30, Разное

Эксперт Тереза Фунг из Гарвардского университета сообщила, какие продукты должны присутствовать в ежедневном рационе людей. Как оказалось, орехи, черника, рыба и йогурт — они имеют наибольшую питательную ценность.
Самым полезным продуктом считают чернику, так как в ней много антиоксидантов и витаминов A и C. Также в ее оболочке есть ценная клетчатка, которая приносит пользу микрофлоре кишечника.

В ежедневном рационе человека должны присутствовать и орехи, но стоит помнить, что в них много калорий. Кешью, фундук, миндаль — хороший источник растительного белка, жирных кислот и витамина E. Также в меню необходимо включить и йогурт, ведь в нем низкое содержание калорий. Он отлично подойдет для смузи и мюслей, его можно использовать и как закуску. В нем много кальция, молочнокислых бактерий. Лучше всего употреблять домашний продукт, так как в йогуртах из магазинов много сахара.

Также специалист советует добавить в ежедневный рацион жирную рыбу, а именно скумбрию, лосося, семгу. Не стоит забывать и о пользе киноа, овсяных хлопьях и овощах.



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