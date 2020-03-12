Все магазины и кафе Италии закрыли из-за коронавируса

12.03.2020, 11:29, Разное

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о закрытии всех баров, ресторанов, кафе и магазинов в стране из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Работать будут лишь аптеки и продуктовые универмаги, сообщает Национальная служба новостей.

Автобусы, троллейбусы и трамваи также продолжат курсировать. Не остановят и заводы, однако рабочие будут обязаны соблюдать меры предосторожности. По последним данным, число зараженных в Италии превысило 12,4 тысячи. Более 800 заболевших погибли.