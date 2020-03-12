Кремль оценил вероятность отмены Парада Победы в Москве

12.03.2020, 11:28, Новости дня

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, рассматривается ли возможность отмены Парада Победы в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.