Депутаты региональных парламентов поддержали поправки в Конституцию

12.03.2020, 11:28, Новости дня

Депутаты заксобраний Пермского края, Амурской области и Кемерово поддержали поправки в Конституцию России.

В Пермском крае на внеочередном заседании законодательного собрания депутаты поддержали поправки в Конституцию. За это решение проголосовали 44 человека. Еще четыре депутата, представляющие фракцию КПРФ, воздержались, передает «Коммерсант».

В Приамурье 47-м внеочередном заседании заксобрания поправки поддержали 25 депутатов, отметив, что предлагаемые коррективы Основного закона очень важны на сегодняшний день, передает ИА Regnum.

Председатель областного Заксобрания Вячеслав Логинов рассказал, как распределились голоса: «Большинством голосов мы поддержали поправки. Фракция «Единая Россия» – единогласно, фракция «Справедливая Россия» – единогласно, у фракции ЛДПР голоса разделились, и фракция КПРФ воздержалась от голосования. Мы считаем, что эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую временную перспективу. Поэтому их поддерживаем».

Также депутаты законодательного собрания Кемеровской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

Поправки были поддержаны большинством голосов: 30 человек проголосовали за пакет поправок и двое воздержались.