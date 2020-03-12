Россиян призвали учитывать введенные Индией меры в связи с коронавирусом

12.03.2020, 11:28, Новости дня

Министерство иностранных дел призывает россиян учитывать при планировании поездок введенные правительством Индии ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Индия приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля. Также вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ, сообщается на сайте министерства.

«Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные правительством Индии временные ограничительные меры», – говорится в сообщении дипведомства.

По последним данным, коронавирус подтвержден в Индии у 67 человек, в том числе у группы из 16 итальянских туристов.

Ранее власти Индии приостановили действие виз, выданных гражданам Франции, Германии и Испании, а до этого было приостановлено действие виз, выданных гражданам Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.