Мишустин заявил о сведении к минимуму угрозы распространения коронавируса в России
12.03.2020, 11:28, Новости дня
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения коронавируса в стране сведена до минимума.
«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», – сказал он на заседании правительства.
Он также призвал граждан внимательно отнестись к своему здоровью.
«Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни. Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованны», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Он также попросил россиян с пониманием отнестись к упреждающим мерам, которые принимаются для противодействия коронавирус.
«Главное для нас – это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан РФ с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве», – сказал российский премьер.
Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет