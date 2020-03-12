Мишустин заявил о сведении к минимуму угрозы распространения коронавируса в России

12.03.2020, 11:28, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения коронавируса в стране сведена до минимума.

«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», – сказал он на заседании правительства.

Он также призвал граждан внимательно отнестись к своему здоровью.

«Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни. Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованны», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он также попросил россиян с пониманием отнестись к упреждающим мерам, которые принимаются для противодействия коронавирус.

«Главное для нас – это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан РФ с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве», – сказал российский премьер.

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