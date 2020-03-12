Автоновости: Модель Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

12.03.2020, 11:18, Новости дня

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» сообщил о дополнении топовой комплектации седана LADA Vesta с новыми креслами, которые выполнены из эко-кожи и алькантары.

В свою очередь, воспользоваться предложением на покупку продвинутой версии отечественной модели можно лишь в отношении комплектаций Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige. Комбинированное исполнение сидений обойдется клиентам в 14 тысяч рублей. В настоящее время модели уже начали поступать к местным дилерам в продажу.

Несколько ранее подобные варианты обивки салона уже предусматривали в топовых версиях LADA Vesta SW, однако теперь производитель подошел к еще более эксклюзивному варианту. Напомним, в настоящее время цена модели LADA Vesta стартует от 629 тысяч рублей на отечественном рынке.