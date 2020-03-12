Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле

12.03.2020, 11:00, Новости дня

Немецкий автогигант BMW объявил о планах завершить производство гибридной модели BMW i8.

Напомним, данный автомобиль активно выпускался с 2014 года, тогда как теперь все силы будут брошены на разработку самых передовых электрических автомобилей, включая текущие версии iX3, i4 и iNext. Каждый из экземпляров планировалось презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.

Вместе с тем производитель вышел из положения и осуществил показ данных автомобилей в рамках онлайн-трансляции. Напомним, единственный раз модель претерпела обновление в 2018 году. В данном случае автомобиль получил 1,5-литровый мотор и электродвигатель с суммарной мощностью 369 л.с. Уже к следующему месяцу планируется полностью остановить выпуск гибридной спортивной модели BMW i8, после чего состоится финальный выход спецверсии Ultimate Sophisto Edition на 200 экземпляров.