Клиенты Visa получат возможность удалять данные своих карт со сторонних сайтов

12.03.2020, 11:07, Разное

Российские клиенты получат возможность удалять данные своих платёжных карт со сторонних сайтов. Это позволит гражданам более грамотно распоряжаться своими финансами и следить за тем, у каких ресурсов есть возможность проводить подписочную политику.
Эксперты отмечают, в последнее время жители РФ стали более грамотно подходить к использованию интернета. Они следят за тем, где и на каких сайтах оставляют личные данные. Известно, многие ресурсы сохраняют для удобства пользователя регистрационные формы, в которых, в том числе, нередко указывается информация по кредитным картам. Это может стать причиной потери финансов, как из-за снятия средств по программам подписки, которые не все пользователи способны контролировать, так и в связи с действиями сетевых злоумышленников. Хакеры могут взломать систему защиты сайта и завладеть реквизитами платёжного средства.

Иногда интернет-ресурсы допускают утечки самостоятельно. В Visa предлагают способ решения этой проблемы, разработав функцию по удалению данных карт со сторонних сайтов. Владелец сможет через мобильное приложение отследить список всех адресов, где сохранены номера карточек, и удалить не интересующие сайты. При этом их будет легко восстановить при первой же необходимости.

Пока неизвестно, когда новый функционал станет доступен россиянам. Некоторые крупные банки РФ уже ознакомились с информацией по внедрению новой опции и заинтересованы в её появлении. При этом некоторые финансовые организации отмечают, предметных бесед на эту тему они ещё не проводили с представителями Visa.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / “Думала – умру”: бывшая жена высказалась о браке Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

05.01 / Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год

07.01 / Евгений Сатановский назвал главное препятствие для нанесения Россией ядерного удара по США

11.02 / Мнение: Я тучи разведу деньгами

06.03 / Вокруг нее всем становилось плохо: Загадочная история Токсичной Леди

31.12 / Путин 20 лет спустя

07.01 / Мнение: Неоднозначная дочь пожарного

18.01 / В США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты

02.02 / Наука: Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

21.02 / Мнение: Польша увековечит память о пособниках нацистов из УПА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика