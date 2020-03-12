Клиенты Visa получат возможность удалять данные своих карт со сторонних сайтов

12.03.2020, 11:07, Разное

Российские клиенты получат возможность удалять данные своих платёжных карт со сторонних сайтов. Это позволит гражданам более грамотно распоряжаться своими финансами и следить за тем, у каких ресурсов есть возможность проводить подписочную политику.

Эксперты отмечают, в последнее время жители РФ стали более грамотно подходить к использованию интернета. Они следят за тем, где и на каких сайтах оставляют личные данные. Известно, многие ресурсы сохраняют для удобства пользователя регистрационные формы, в которых, в том числе, нередко указывается информация по кредитным картам. Это может стать причиной потери финансов, как из-за снятия средств по программам подписки, которые не все пользователи способны контролировать, так и в связи с действиями сетевых злоумышленников. Хакеры могут взломать систему защиты сайта и завладеть реквизитами платёжного средства.

Иногда интернет-ресурсы допускают утечки самостоятельно. В Visa предлагают способ решения этой проблемы, разработав функцию по удалению данных карт со сторонних сайтов. Владелец сможет через мобильное приложение отследить список всех адресов, где сохранены номера карточек, и удалить не интересующие сайты. При этом их будет легко восстановить при первой же необходимости.

Пока неизвестно, когда новый функционал станет доступен россиянам. Некоторые крупные банки РФ уже ознакомились с информацией по внедрению новой опции и заинтересованы в её появлении. При этом некоторые финансовые организации отмечают, предметных бесед на эту тему они ещё не проводили с представителями Visa.