Минздрав России рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Подмосковье

12.03.2020, 10:59, Новости дня

Состояние жителей Московской области, у которых подтвердили диагноз коронавирус, удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В настоящий момент в Подмосковье зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

«У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии (один из них летел транзитом через Австрию), после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все люди, контактирующие с зараженными пациентами, находятся под медицинским наблюдением.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба МО, минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области», – подчеркнули в министерстве.

Россиянам рекомендовали находиться на карантине дома в течение 14 дней по возвращении из КНР, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии.

Минздрав региона напомнил, что при появлении любых симптомов ОРВИ – необходимо оставаться дома и вызвать врача, а также воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в РФ за сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-2019. В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российские власти приняли все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса.