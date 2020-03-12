Прокуратура выявила утечку базы экспортно-импортных операций РФ за восемь лет

12.03.2020, 10:59, Новости дня

Северная транспортная прокуратура выявила утечку в интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ)», – цитирует ТАСС Короткову.

По ее словам, на сайте размещены полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителей, получателей, декларантов, страны происхождения товаров, номера транспортных средств, фамилии, имена, отчества их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

 «Предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные», – добавила представитель ММТП.

В феврале СМИ сообщили, что данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оказались выставлены на продажу в Сети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение россиян

22.01 / Мнение: Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

10.01 / Названа основная версия крушения самолета в Казахстане

09.02 / В РФ выросли продажи подержанных пикапов

17.01 / Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины

12.02 / Турция перебросила новые силы в Сирию

23.02 / В проекте “Тест” составили рейтинг лучшей красной икры и “незамерзайки”

18.02 / Армия Хафтара объяснила удар по порту в Триполи

21.02 / Пентагон отреагировал на запрос Турции о размещении ЗРК Patriot

04.02 / Депутат оскорбил жителей Яранска и вышел из «Единой России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика