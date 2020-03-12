Прокуратура выявила утечку базы экспортно-импортных операций РФ за восемь лет

12.03.2020, 10:59, Новости дня

Северная транспортная прокуратура выявила утечку в интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ)», – цитирует ТАСС Короткову.

По ее словам, на сайте размещены полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителей, получателей, декларантов, страны происхождения товаров, номера транспортных средств, фамилии, имена, отчества их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

«Предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные», – добавила представитель ММТП.

В феврале СМИ сообщили, что данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оказались выставлены на продажу в Сети.