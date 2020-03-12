Власти Китая заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса

12.03.2020, 10:59, Новости дня

В Китае пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19, официально сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

«Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше», – цитирует ТАСС Ми Фэна.

Представитель ведомства отметил, что во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».

«Эпидемическая ситуация в целом сохраняется на относительно низком уровне», – добавил Ми Фэн.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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