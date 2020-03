На прощанье: Меган Маркл устроила закрытый прием в Букингемском дворце

12.03.2020, 10:44, Разное

В этом зале Букингемского дворца королева Елизавета II принимала глав государств и устраивала свою традиционную рождественскую трансляцию, а в начале недели здесь побывала и Меган Маркл с “сольным” обязательством – к слову, последним для нее в статусе официального и полноправного члена королевской семьи. Герцогиня Сассекская устроила прием для 22 ученых со всего Содружества, в настоящий момент обучающихся в Великобритании, – аккурат перед тем, как попрощаться со своими сотрудниками и направиться в Вестминстерское аббатство на службу по случаю Дня Содружества.

В начале этой недели герцогиня Сассекская в роли покровителя Ассоциации университетов Содружества (ACU) встретилась с молодыми учеными, чтобы обсудить с ними глобальные проблемы современности. Они пообщались на разные темы – очистка океанов от пластика, содействие строительству более устойчивых городов, улучшение состояния здоровья граждан, поддержка экономического роста. Это – представители следующего поколения лидеров, чье влияние будет распространяться по всему Содружеству – от Малави до Малайзии, от Ганы до Шри-Ланки – и которые будут применять свои знания, полученные во время учебы в Великобритании, чтобы изменить ситуацию в мире к лучшему,

– говорится в сообщении, опубликованном на Instagram-странице Меган и Гарри. Несмотря на то что герцогиня больше не будет в полной мере выполнять королевские обязательства, она продолжит поддерживать и работать с ACU.

Меган Маркл и принц Гарри в Букингемском дворце

Ранее Меган вместе с принцем Гарри встречались в Букингемском дворце с молодыми лидерами Королевского фонда Содружества. Неформальные снимки этой беседы были опубликованы в официальном Instagram пары @SussexRoyal. В ходе дискуссии с активистами обсуждались такие важные проблемы, как психологическое здоровье, равные права и прочие социальные инициативы. Для этого визита Меган выбрала скромное на вид, но совсем не скромное по цене плиссированное платье от бренда Preen by Thornton Bregazzi стоимостью 925 фунтов стерлингов. Пользователи соцсетей уже заметили, что новый период в жизни уже практически бывшей герцогини ознаменовался возвращением в ее жизнь ярких нарядов. Если раньше она делала упор на благородный белый, черный и темно-синий цвета, то сейчас стала все чаще появляться в нарядах ярких оттенков. Так, во время недавнего вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне она надела ослепительное голубое платье-футляр Victoria Beckham за 1 285 долларов. А для той же финальной процессии в Вестминстерском аббатстве выбрала костюм насыщенного изумрудного оттенка.