Мнение: Темная судьба Терминатора

12.03.2020, 10:35, Разное

Свежий обзор Евгения Баженова на последний "Терминатор", который забил последние гвозди в крышку гроба истории начавшейся в 1984 году.

Так сказать ответ критикам, упрекавшим Евгения в том, что он только поделки "Фонда Кино" и Андреасяна разбирает на винтики.

Впрочем, в случае с последним "Терминатором" это совсем не сложно – фильм просто плох, а ведь первые 2 части являются классикой научно-фантастического боевика.