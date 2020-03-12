Мнение: Темная судьба Терминатора

12.03.2020, 10:35, Разное

Свежий обзор Евгения Баженова на последний "Терминатор", который забил последние гвозди в крышку гроба истории начавшейся в 1984 году.

Так сказать ответ критикам, упрекавшим Евгения в том, что он только поделки "Фонда Кино" и Андреасяна разбирает на винтики.
Впрочем, в случае с последним "Терминатором" это совсем не сложно – фильм просто плох, а ведь первые 2 части являются классикой научно-фантастического боевика.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

18.02 / Наталья Фриске показала стройную фигуру в красном бикини на Шри-Ланке

11.03 / Меган Маркл перед отъездом в Канаду преподнесла «сопернице» Кейт Миддлтон «опасный подарок»

19.01 / Мнение: О необходимости обуздать и расчленить одну «сверхдержаву»

17.01 / Москвичка родила ребенка в такси

03.02 / Мнение: Эпидемия как повод. Собак и кошек уже убивают

12.03 / В США мать троих детей Мейвезера найдена в машине мертвой

05.01 / Мнение: Есть ли жизнь без ЖЖ?

27.02 / Мнение: “Борьба” Зеленского за Крым

07.02 / Журналист Максим Шевченко назвал «заказным» скандал вокруг Алёны Водонаевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика