Мнение: Темная судьба Терминатора
12.03.2020, 10:35, Разное
Свежий обзор Евгения Баженова на последний "Терминатор", который забил последние гвозди в крышку гроба истории начавшейся в 1984 году.
Так сказать ответ критикам, упрекавшим Евгения в том, что он только поделки "Фонда Кино" и Андреасяна разбирает на винтики.
Впрочем, в случае с последним "Терминатором" это совсем не сложно – фильм просто плох, а ведь первые 2 части являются классикой научно-фантастического боевика.
Источник: Colonel Cassad
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