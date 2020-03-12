Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
12.03.2020, 10:28, Новости дня
Участники группы Little Big рассказали о песне, с которой будут представлять Россию на Евровидении.
По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.
«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – передает РИА «Новости» слова Прусикина.
Он добавил, что новая песня – это не диско.
«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», – сказал Прусникин.
Ранее сообщалось, что Little Big представит песню для конкурса «Евровидение–2020» 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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