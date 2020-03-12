Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

12.03.2020, 10:28, Новости дня

Участники группы Little Big рассказали о песне, с которой будут представлять Россию на Евровидении.

По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – передает РИА «Новости» слова Прусикина.

Он добавил, что новая песня – это не диско.

«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», – сказал Прусникин.

Ранее сообщалось, что Little Big представит песню для конкурса «Евровидение–2020» 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.