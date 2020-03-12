Владимир Путин оценил отток капитала из России
12.03.2020, 10:28, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает отток капитала из страны значительным. Президент положительно оценивает усилия РФ по улучшению бизнес-климата.
В интервью ТАСС глава государства отметил, что в последние годы из РФ «утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло».
«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному», – сказал президент.
Сам отток капитала он назвал «естественным процессом». При этом Путин отметил, чем более стабильными будут «правила игры» и чем надежнее будет защита инвестиций и собственности, тем будет спокойнее.
«Государство должно создать условия для инвестиций. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции», – добавил он.
Глава государства подчеркнул, что усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса дают свои результаты.
В качестве примера он привел положение РФ в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business – 2020, в котором страна поднялась на 28-е место, хотя еще несколько лет назад находилась во второй сотне.
Также он отметил рост инвестиций: «В начале 2000-х годов прямые инвестиции были в один миллиард долларов, сейчас – свыше 540 миллиардов».
Ранее в РФ анонсировали запуск по поручению президента инфраструктурного инвестфонда объемом до 600 млрд рублей.
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