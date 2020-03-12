Российские и турецкие военные достигли консенсуса по Идлибу

12.03.2020, 10:28, Новости дня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные специалисты на переговорах в Анкаре по сирийскому Идлибу в значительной степени достигли консенсуса.

«Переговоры с российской военной делегацией продолжаются. Консенсус в значительной степени достигнут», – сообщил Акар.

Он добавил также, что Турция не рассматривает вопрос вывода своих военнослужащих с территории сирийского Идлиба, где у Анкары расположены 12 наблюдательных постов.

«Наше [военное] присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе [войск] речи не идет, все наши войска остаются на месте», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Акара.

В среду Акар заявил, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.