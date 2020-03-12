Вирусолог из Испании не видит опасности в объявленной ВОЗ пандемии коронавируса

12.03.2020, 9:21, Разное

Испанский вирусолог выразил свое мнение относительно решения ВОЗ об объявлении пандемии по коронавирусу COVID-19. Он считает, что пандемия не такая страшная, но при этом сам вирус эксперт назвал смертельно-опасным.

По словам Хуана Хосе Бадьола, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в сотнях стран, поэтому сейчас соответствующие организации и правительства государств направляют все усилия на борьбу не с эпидемией, а уже пандемией. Главное отличие пандемии от эпидемии заключается в ее масштабе, отметил эксперт в области вирусологии.

Однако Хуан Хосе Бадьола призвал людей не сеять панику из-за коронавируса, поскольку пандемия не так страшна, как может показаться на первый взгляд. Вирусолог посоветовал всегда оставаться на чеку, соблюдать необходимые меры предосторожности, т.к. вирус заразный и смертельно-опасный.

Стоит отметить, что на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом COVID-19 человек насчитывается более 120 000.