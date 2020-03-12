Коронавирус: Том Хэнкс и его жена заразились, а НБА приостановила сезон из-за болезни Руди Гоберта

12.03.2020, 10:21, Новости дня

Голливудский актер Том Хэнкс сообщил в твиттере, что результат теста на коронавирус, который они с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии, оказался положительным. Они приняли решение о самоизоляции и проведут в карантине столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности, отметил Хэнкс.

Хэнкс и его жена находятся в Австралии, где актер работает над фильмом о жизни Элвиса Пресли. Супруги обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, сообщил Хэнкс. Они, как положено, прошли тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

Хэнкс отметил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния.

Тем временем Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон на неопределенный срок после того, как у суперзвезды лиги Руди Гоберта обнаружили коронавирус. По этой причине игровой сезон приостановлен на неопределенный срок, передает The Wall Street Journal.

Сезон был приостановлен через час после инцидента на матче между Oklahoma City Thunder и Utah Jazz players, обе команды снялись с матча за несколько секунд до начала игры. Позже выяснилось, что это произошло после того, как звезда баскетбола, игрок Utah Jazz Руди Гоберт получил положительный результат теста на коронавирус.

Как пишет The Wall Street Journal, за два дня до этого, в попытке высмеять ограничения NBA, которые держали игроков на безопасном расстоянии от репортеров, Гоберт коснулся каждого микрофона и записывающего устройства перед ним обеими руками.

В Вашингтоне указом мэра на 15 дней вводится режим чрезвычайной ситуации. В столице отменяются массовые мероприятия, в частности парад по случаю дня Святого Патрика. Школам предписано подготовиться к возможности дистанционного обучения. Всего в США на чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса перешли 24 штата.

В США выявлено уже более 1200 зараженных коронавирусом. 37 человек умерли. С завтрашнего дня страна вводит временный запрет на въезд из Европы из-за угрозы распространения инфекции, все поездки из европейских стран будут приостановлены на 30 дней.