Игрок NBA поиздевался над коронавирусом. И заболел им

12.03.2020, 10:19, Новости дня

Центровой Utah Jazz Руди Гобер демонстративно потрогал все микрофоны на пресс-конференции.

Баскетболист клуба Utah Jazz Руди Гобер стал первым игроком NBA, заболевшим коронавирусом. При этом спортсмен словно накликал себе беду.

Несколько дней назад уроженец Франции Руди Гобер давал пресс-конференцию, в ходе которой посмеялся над паникой из-за коронавируса. Уходя, он перетрогал все микрофоны, демонстрируя, что не боится подцепить заразу.

Вскоре ему пришлось сдать тест на COVID-19, который оказался положительным. О заболевании баскетболиста стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити.

С 12 марта NBA приостанавливает игры регулярного чемпионата. Ранее член олимпийского комитета Японии объявил о возможном переносе Игр-2020 в Токио.

Напомним, что также 12 марта стало известно об инфицировании коронавирусом американского актера Тома Хэнкса и его жены. США активно взялись за борьбу с COVID-19, а президент Дональд Трамп намерен отменить до конца года налоги на заработную плату.

Накануне ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.