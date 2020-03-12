Игрок NBA поиздевался над коронавирусом. И заболел им
12.03.2020, 10:19, Новости дня
Центровой Utah Jazz Руди Гобер демонстративно потрогал все микрофоны на пресс-конференции.
Баскетболист клуба Utah Jazz Руди Гобер стал первым игроком NBA, заболевшим коронавирусом. При этом спортсмен словно накликал себе беду.
Несколько дней назад уроженец Франции Руди Гобер давал пресс-конференцию, в ходе которой посмеялся над паникой из-за коронавируса. Уходя, он перетрогал все микрофоны, демонстрируя, что не боится подцепить заразу.
Вскоре ему пришлось сдать тест на COVID-19, который оказался положительным. О заболевании баскетболиста стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити.
С 12 марта NBA приостанавливает игры регулярного чемпионата. Ранее член олимпийского комитета Японии объявил о возможном переносе Игр-2020 в Токио.
Напомним, что также 12 марта стало известно об инфицировании коронавирусом американского актера Тома Хэнкса и его жены. США активно взялись за борьбу с COVID-19, а президент Дональд Трамп намерен отменить до конца года налоги на заработную плату.
Накануне ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
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