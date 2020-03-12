В Союзе женщин РФ оценили «просемейные» поправки в Конституцию

12.03.2020, 10:11, Новости дня

Положение о том, что дети – приоритет государственной политики, стало главным достижением Десятилетия детства, которое сейчас проходит в России, – сказала газете ВЗГЛЯД лидер «Союза женщин России» Екатерина Лахова, комментируя утверждение парламентом президентского пакета поправок к Конституции.

«Те, кто долгие годы занимаются поддержкой детей и семей, знают, как трудно работать с региональной властью, которая зачастую говорит о нехватке денег и других ресурсов. Когда поддержка детей провозглашается важнейшим направлением деятельности государства, то и все экономические решения должны приниматься с учетом этой поддержки», – сказала лидер «Союза женщин России» Екатерина Лахова.

По ее словам, Конституция в целом становится «просемейной», потому что будет обеспечен приоритет семейного воспитания». «На сегодняшний день самое главное воспитание происходит в семье. Школьное образование – это дополнение к семейному воспитанию», – отметила собеседница.

Лахова также отметила важность появления в Конституции упоминания традиционных семейных ценностей. «Нас очень пугает происходящее в последние годы давление со стороны разных международных институтов. ОБСЕ открыто лоббируют однополые браки. На Западе считают это в порядке вещей и нас еще критикуют по этому поводу. А когда четко указано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, мы обрубаем все разговоры о гей-парадах и т.д. Если говорить про нашу традиционную семью, то в ней всегда было много детей, бабушек и дедушек, за стол садились сразу несколько поколений», – считает собеседница.

Она добавила: когда разговор идет о том, что родители должны заботиться о своих детях и воспитывать достойного гражданина, «то и дети в последующем должны заботиться о своих родителях».

Кроме этого, в Конституции впервые предложено отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения, указала Лахова. «Проблема детей-сирот стоит очень остро. Когда государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, которые остались без попечения, то оно должно гарантировать все: воспитание, охрану здоровья, образование и последующую социальную адаптацию», – подчеркнула лидер «Союза женщин России».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдума приняла в заключительном чтении и Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправке в Конституцию. Теперь закон передадут регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В ином случае процедура внесения поправок будет прекращена. Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.