Норвегия отменила военные учения с НАТО из-за коронавируса

12.03.2020, 10:11, Новости дня

Норвегия из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 отменила совместные с НАТО учения Cold Response, сообщили СМИ.

«Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы предпочитаем сохранить боеспособность армии, чтобы иметь возможность оказать поддержку обществу в предстоящее бурное время», – передает  Deutche Welle слова главы оперативного центра ВС Норвегии Руне Якобсона.

Cold Response – зимние учения норвежской армии в северных районах страны. Они начались 2 марта и должны были продлиться до 18 марта. В четверг, 12 марта, планировалось начать полевые учения с участием почти 15 тыс. военнослужащих из самой Норвегии, а также из Бельгии, Дании, ФРГ, Франции, Великобритании и США.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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