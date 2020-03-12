Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

12.03.2020, 10:11, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

«Ну конечно», – ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом «ничего не было».

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил [обман], ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже [скандалить]», – сказал Путин.

На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, глава государства ответил, что так сложилось «в сознании народа».

«Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем», – с улыбкой отметил глава государства.



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