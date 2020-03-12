Губернатор Токио назвала невозможной отмену ОИ-2020

12.03.2020, 10:11, Новости дня

Губернатор Токио Коикэ Юрико прокомментировала возможную отмену или перенос летних Олимпийских игр 2020 года.

Юрико признала, что пандемия коронавируса оказывает значительное влияние на подготовку к Играм, но их отмена невозможна.

«Мы провели большую подготовительную работу. Международный Олимпийский комитет рассмотрит ситуацию комплексно и примет какое-то решение», – передает «Чемпионат» со ссылкой на агентство Kyodo слова Юрико.

Ранее СМИ сообщали, что Олимпийские игры в Токио могут пройти через год или два, если будет принято решение об их отмене в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса нового типа.



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