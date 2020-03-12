ФСБ раскрыла крупную банду подпольных оружейников

12.03.2020, 10:11, Новости дня

ФСБ изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена преступная деятельность жителей Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги. В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 236 единиц огнестрельного оружия: 4 пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также 6 гранат («Ф-1», РГД-5), свыше 8 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), около 1,5 тыс. патронов различного калибра, два приспособления для бесшумной стрельбы», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В ЦОС ведомства добавили, что прекращена деятельность двух подпольных мастерских по переделке оружия под боевое.

В феврале ФСБ пресекла деятельность 39 подпольных оружейников, которые причастны к нелегальному изготовлению боеприпасов и их сбыту в 19 регионах России.



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