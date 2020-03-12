«Я разочарована в отношениях»: Поклонская рассказала о разводе с Соловьевым

12.03.2020, 10:07, Разное

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала самый тяжелый момент в своей жизни после 2014 года. Таким она считает развод с мужем Иваном Соловьевым.

Брак с руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека продлился немного больше года и завершился тяжелым расставанием. Экс-прокурор Крыма вышла замуж за коллегу по профессии. Соловьев — заслуженный юрист РФ. Однако отношения не сложились, и Поклонской трудно назвать их «честными» и «добрыми».

«Истинное лицо» супруга она смогла увидеть только через какой-то промежуток времени, и оно её разочаровало. Трудности бракоразводного процесса вызвали негативное отношение к самой возможности взаимопонимания между членами семейного союза. Наталья Поклонская пришла к выводу о необходимости «сразу говорить» человеку, если возникают разногласия и не рассчитывать, что в дальнейшем будет лучше.