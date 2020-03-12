Рубль резко снизился после заявления ВОЗ

12.03.2020, 9:59, Новости дня

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи в четверг обвалился к доллару и евро. Доллар впервые с марта 2016 года поднимается выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара вырос на 96 копеек – до 73,91 рубля (уже подскакивал до 74,11 рубля), курс евро – на 1,27 рубля, до 83,41 рубля, передает РИА «Новости».

Скачок курса произошел на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса и общего негатива на мировых рынках.

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже снижается на 4,14% – до 34,31 доллара за баррель.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.