Гаджеты: Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые “выгодные” смартфоны

12.03.2020, 9:54, Новости дня

Компания BankMyCell, занимающаяся выкупом и перепродажей подержанных смартфонов, опубликовала данные о том, насколько быстро дешевеют устройства различных брендов. Как выяснилось, владельцы устройств Apple могут перепродать их гораздо выгоднее, при этом топовые iPhone дешевеют чуть быстрее более доступных.

Самая невыгодная покупка с этой точки зрения — флагманские смартфоны на Android (это косвенно подтверждает и рейтинг самых продаваемых моделей 2019-го года). Они, по данным исследования, теряют за год в стоимости столько же, сколько топовые iPhone теряют за два года — 45%, а за два года среднестатистический Android-флагман дешевеет на 71%.

iPhone 2018-го года выпуска, которыми попользовались в течение года, подешевели всего на 23,5%. Меньше всего подешевел на протяжении 2019-го года относительно доступный iPhone XR (на 21,55%), а сильнее всего — дорогостоящий iPhone XS Max (на 25,51%). При этом Samsung Galaxy S10+ всего за 9 месяцев 2019-го потерял 45,26% стоимости.

Не лучше дело обстоит и со смартфонами-бюджетниками на Android: спустя двенадцать месяцев их можно перепродать только за половину исходной стоимости. В исследовании анализировались цены на новые и подержанные устройства Samsung, Motorola, LG, HTC и Google. За два года дешевый смартфон обесценивается и вовсе на 80%.

Текст:

Вести.Hi-tech



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