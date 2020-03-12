Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми. Второй раз за неделю

12.03.2020, 9:54, Новости дня

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%. Всему виной карантинные ограничения, которые вводят страны после объявления пандемии, и обвал цены нефти после заявлений стран ОПЕК о планах увеличить добычу нефти.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%. Индекс РТС, долларовой стоимости акций, снизился на 6%, по данным торгов.

Сильнее остальных подешевели акции "Аэрофлота": крупнейшая авиакомпания страны вводит ограничения на полеты в Европы и США.

Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,34% после того, как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболвеших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.