Курс доллара превысил отметку 74 рубля

12.03.2020, 9:54, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с заметного роста. Курс американской валюты превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,69-74,11 рубля. По итогам первых 4 минут торгов курс американской валюты составил 74,05 рубля, повысившись на 1,1 рубля относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 83,715 рубля — это на 1,56 рубля выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,31 рубля до 78,40 рубля.

Нефть дешевеет в четверг на фоне более широкого снижения рынков, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19, а США запретили европейцам въезд в страну.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 3,9% и составила $34,39 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 4,1% до $31,63 за баррель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / В восемь регионов Украины направили тест-системы для проверки на коронавирус – Минздрав

28.01 / Суд оштрафовал Навального за отказ удалить расследование о Росгвардии

01.02 / В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

21.02 / ФК «Рубин» подтвердил перелом ноги у Тарасова

31.01 / Журналистку “Звезды” отправили из Вильнюса в Москву

06.02 / 2020 – год глобализации и растущих политических рисков

15.02 / США убеждают Китай заняться контролем над вооружениями

01.02 / Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

07.03 / «Нерациональное, мягко говоря, решение». Совладелец «Лукойла» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК в $100 млн в день

20.02 / Под Полтавой – протесты против решения заселить в местную больницу эвакуированных из Уханя. Главное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика