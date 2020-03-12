В США представители администрации президента и технологических компаний обсудили меры по борьбе с коронавирусом

12.03.2020, 9:37, Новости дня

Официальные лица Белого дома встретились с представителями ведущих технологических фирм США, чтобы вместе обсудить технические аспекты тех усилий, которые предпринимаются для борьбы со вспышкой коронавируса на территории страны, а также выработать схемы сотрудничества государственных структур с частным сектором.

Напомним, что на сегодняшний момент новый вирус, известный в медицине как COVID19, стал причиной заражения примерно тысячи жителей США, из которых 30 человек уже скончались.

Для участия в конференции с высокопоставленными сотрудниками администрации США были приглашены представители таких известных компаний, как Amazon, Apple, Cisco Systems, Facebook, Google, IBM, Microsoft и Twitter.

Генеральный директор по технологиям в составе администрации Майкл Кратсиос выдвинул идею публикации новой базы данных, которая бы содержала всю научную литературу, имеющую отношение к коронавирусу. Он призвал лидеров технологический компаний использовать все средства, включая «искусственный интеллект, чтобы помочь ученым-медикам создать компиляцию научных материалов на основе этой базы данных».

«Передовые технологические компании и ведущие онлайн-платформы, – добавил Кратсиос, – будут играть критически важную роль в этих усилиях, которые требуют “свистать всех наверх”».

Другие темы, которые обсуждались на совещания, были связаны с усилением координации по обмену информацией, разработкой наилучших способов ликвидации ложных сообщений в киберпространстве и более широким применением экстренных схем работы, когда многие сотрудники фирм или ведомств работают не в офисе, а удаленно – например, из дома.

Белый дом планирует организовать серию аналогичных совещаний, направленных на скорейшее искоренение коронавируса, с лидерами авиационной и финансовой индустрии, а также с руководством ведущих фирм в сфере здравоохранения.

Аналитики отмечают, что переговоры между Белым домом и Конгрессом США в минувший вторник по поводу стимулирования национальной экономики и мер по стабилизации начисления заработной платы американским работникам уже вызвали некоторое повышение котировок акций на фондовых рынках, по которым сильно ударили финансово-экономические последствия эпидемии коронавируса.