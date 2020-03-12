Сопредседатель предвыборного штаба Путина возглавила фонд, который будет контролировать “Яндекс”

12.03.2020, 9:36, Новости дня

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина на выборах президента России Елена Шмелева возглавила Общественный фонд “Яндекса”, созданный для контроля Кремлем стратегических решений компании. Об этом сообщила газета “Ведомости”, назначение подтвердила пресс-служба “Яндекса”. В состав фонда вошел так же один из оппонентов дочери Владимира Путина на защите ее диссертации.

Шмелева – руководитель образовательного центра “Сириус” и фонда “Талант и успех”, учрежденных другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Всего в состав фонда войдет 11 человек, представляющих “Яндекс”, российские университеты и общественные организации.

Новый фонд создается в рамках сделки, чтобы поисковик не попал под ограничения, предложенные для значимых российских IT-компаний, которыми совладеют иностранцы, писало ранее издание The Bell. Предполагается, что государство не будет напрямую участвовать в работе компании, но получит возможность контролировать решения, которые потенциально могут повлиять на национальную безопасность.

В частности, речь может идти о вопросах передачи интеллектуальной собственности за границу, политике обработки и хранения персональных данных и расположения серверов компании.

В состав фонда также вошли: сооснователь “Яндекса” Аркадий Волож, гендиректор и управляющий директор поисковика, председатель правления “Газпром нефти” Александр Дюков, один из научных оппонентов дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой при защите диссертации Сергей Рязанский (он, согласно тексту научной работы, реализовывал эксперимент Тихоновой во время орбитального полета), президент РСПП Александр Шохин.