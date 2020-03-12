Украинец пытался нелегально вывезти в Польшу более 10 тыс. медицинских масок

12.03.2020, 9:35, Новости дня

Мужчина пытался незаконно вывезти из Украины через пункт пропуска “Устилуг” более 10 тыс. медицинских масок. Об этом 11 марта проинформировала Госпограслужба Украины.

Гражданин Украины хотел вывезти маски в Польшу на автомобиле Volkswagen.

“Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки были обнаружены два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки”, – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители изъяли товар и автомобиль. Общая стоимость конфиската составляет более 356 тыс. грн.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

11 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.