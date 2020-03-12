Отдыхающая в Дубае Лера Кудрявцева испугала фанатов «рассеченным лицом»

12.03.2020, 9:30, Разное

Российская телеведущая Лера Кудрявцева шокировала своих поклонников фотоснимком, на котором она изображена с «рассеченным лицом». Знаменитость намекнула, что автором фотографии является ее мама, с которой они сейчас отдыхают в Дубае, а само изображение подписчики сравнили с работами Пикассо.
Новый фотоснимок Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте. Телеведущая назвала свою маму художницей и «богиней фотографии». Но само изображение испугало ее поклонников, поскольку на нем лицо Леры Кудрявцевой было словно «рассечено пополам».

Однако некоторые подписчики отозвались о снимке более позитивно, сравнив его с картинами художника-сюрреалиста Пикассо, а саму Леру Кудрявцеву назвали «терминатором» в честь персонажа одноименного блокбастера.

Стоит отметить, что ранее из-за увольнения Леры Кудрявцевой с телеканала «Муз-ТВ», когда ее место заняла Ольга Бузова, разгорелся сильный скандал. Сейчас телеведущая будет курировать несколько проектов на канале «НТВ».
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