Доктор Комаровский посоветовал научиться жить с коронавирусом

12.03.2020, 9:30, Новости дня

Коронавирус в скором времени станет привычным явлением, поэтому с ним нужно научиться жить как с обычным гриппом, сообщил украинский врач Евгений Комаровский.

Комаровский отметил, что каждый потенциально подвергается риску получить вирус, передает «Царьград». 

«Мы все заболеем. Или не заболеем. Или заболеем в легкой форме», – отметил Комаровский.

Врач отметил, что необходимо уделять особое внимание личной гигиене и профилактике вируса. При этом он уточнил, что не будет  переносить свой отпуск в связи со вспышкой коронавируса. 

Он отметил, возьмет с собой все необходимые лекарства и приобретет хорошую страховку. При этом доктор не уточнил, в какую именно страну он отправится. 

Комаровский добавил, что каждый человек сам несет ответственность за свои решения. По его словам, перед поездкой необходимо внимательно изучить информацию по обстановке в стране назначения, чтобы не попасть по приезду в карантин. 

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российские власти приняли все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса.

В РФ за сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-2019. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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