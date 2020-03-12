Закон Евросоюза о ремонте гаджетов заставит производителей изменить дизайн смартфонов

12.03.2020, 9:30, Разное

Из-за изменения Евросоюзом законодательства относительно ремонта и повторного использования гаджетов у планшетов и мобильной электроники может измениться дизайн. Инициатива Европейской комиссии под названием «право на ремонт» направлена на увеличение объемов вторично используемой техники.

По словам европейского комиссара по окружающей среде Виргиния Синкявичуса, необходимо отказываться от модели линейного экономического роста «бери, используй, выбрасывай», поскольку она достигла пределов. Из-за увеличения количества населения и кризиса ресурсов Евросоюз намерен заставить производителей гаджетов делать свои устройства так, чтобы люди могли их повторно использовать еще долгое время.

Согласно статистическим данным до 40% электронных отходов в Европе отправляются на переработку. Инициатива, получившая название «право на ремонт», обяжет производителей мобильной техники создавать их в таком виде, чтобы владелец мог без затруднения заменить батарею, модернизировать устройство или починить, если оно вышло из строя. Это позволит сократить добычу первичных ресурсов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.