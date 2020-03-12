Мнение: О том, как Владимир Путин расколол и нагнул сверхдержаву

12.03.2020, 9:30, Разное

В далёком 1999 году приключилась одна коллизия. В страдающей от огромного кризиса России официальным преемником президента-демократа Бориса Ельцина стал мало кому известный выходец из Первого главка КГБ #СССР полковник Владимир #Путин. А на другом берегу Атлантики примерно в то же самое время боролись за кресло главы Белого дома преемник демократа Билла Клинтона, вице-президент Эл Гор и первый сын 41-го президента #США Джордж Буш-младший. Коллизия, однако, была не в этом…

Она заключалась в том, что впервые за долгие годы предвыборные позиции республиканцев и демократов были схожи до степени смешения. Оба кандидата предлагали настолько близкие программы, что избиратели… запутались. В итоге исход многомесячной кампании был решён голосами выборщиков одного штата – Флориды, где губернаторствовал в то время Джеб Буш, младший брат упомянутого Джорджа.

В общем, #Америка тех лет была монолитна и едина, как никогда.

И что видно теперь, когда бывший разведчик Владимир Путин благополучно рулит Россией уже 21-й год, попутно поигрывая в геополитику?

В Штатах сменилось уже три президента и… о расколе в США не говорит уже только ленивый. Позиции республиканцев и демократов почти всегда оказываются диаметрально противоположными по большинству внутриполитических вопросов. Да и во внешней политике они едины, пожалуй, лишь по одному пункту – по отношению к России. Во всём остальном эти две партии отчаянно критикуют друг друга и по возможности вставляют друг другу палки в колёса на взаимной основе. Можно вспомнить, например, как республиканцы устроили президенту-демократу Бараку Обаме бюджетный шатдаун в 2013 году, и как аналогичная история почти повторилась в 2018 году при республиканце Дональде Трампе. Только партийные значки голосовавших «против» конгрессменов поменялись.

При этом вполне политкорректным считается в нынешней Америке винить в углублении межпартийных и прочих разногласий… Москву и Владимира Путина лично. Мол, это всё кагебешно-эфесбешные спецоперации…

Но вот скажите на милость, как, каким таким чудом невысокому человечку с глазами мороженой рыбы © удалось за 20 лет настолько развалить, разобщить и расколоть крупнейшую мировую державу, лидера свободного мира и опору глобальной демократии? Сам Бог ему ворожил что ли?