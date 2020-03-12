Чемпионат Англии по футболу решили проводить без зрителей

12.03.2020, 9:28, Новости дня

Матчи чемпионата Англии по футболу будут проходить при пустых трибунах по причине коронавируса, сообщили СМИ.

По информации источника The Times, сезон не будет перенесен, вместо этого все матчи Английской премьер-лиги и низших дивизионов чемпионата страны пройдут без зрителей.

Все обладатели абонементов или билетов на отдельные игры смогут посмотреть матчи дома по бесплатной для них трансляции, при этом показ встреч чемпионата страны в местах с массовым скоплением людей будут запрещены, передает ТАСС.

Издание отмечает, что подобные меры могут вступить в силу только в том случае, если число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысит 500 человек, по состоянию на 11 марта это число составляло 460.

Неопределенность в отношении масштабов распространения коронавируса пока удерживает правительство Великобритании от решительных шагов.

В качестве причины невозможности остановки проведения АПЛ также называется предстоящий чемпионат Европы, который запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе и в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где должны пройти шесть встреч. В случае переноса матчей чемпионата Англии их проведение может затронуть первенство Европы или помешать подготовительному процессу сборных стран.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.