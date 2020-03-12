Мнение: Ужасное ограбление, нет слов: Но откуда у чиновницы дома 200 тысяч евро?

12.03.2020, 9:23, Разное

Вооружённые грабители в Подмосковье обнесли дом Альбины Свинцовой — заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее дома не было – повезло. Но не повезло ее мужу, который был. Посмотрите, как избили человека, сволочи. Преступникам удалось скрыться. Их разыскивает полиция.

Юрий Свинцов (он на фото) до пенсии работал летчиком. Вряд ли он думал, что на земле опаснее, чем в небе. По неофициальной(!) информации, грабители утащили 200 тысяч евро. Судя по сумме, а, похоже, что там столько и было – и били, чтобы сейф открыл – работали по наводке.

Теперь говорят, что искать их будут среди знакомых. Явно навел кто-то в ближайшем окружении. Мотив у наводчиков – не только жадность (они получают куш), но и, как правило, зависть.

Было так. На территорию пробрались трое в балаклавах. В этот момент дома находились муж Свинцовой и рабочий. Грабители, угрожая пистолетом, затащили обоих мужчин в гараж, связали по рукам и ногам. Драки не было, но, похоже, пожилого летчика били. Один остался караулить пленников, двое других пошли в дом и вынесли два сейфа с деньгами. Затем приехала машина — преступники сели и уехали. Муж Свинцовой и рабочий сумели сами развязать друг друга и вызвали полицию.

Женщины в этот момент дома не было. По данным, не подтвержденным официально (и не факт, что подтвердят), злодеи унесли с собой 200 тысяч евро и ведомственные награды. Интересно, что дом в Подмосковье – даже не основной. Основной – в Ямало-Немецком округе. Кадастровая стоимость коттеджа в Подмосковных Котельниках (более 600 квадратов) — около 16 млн рублей. Кадастровая стоимость участка подмосковной землицы (13 соток) — около 7 млн рублей.

Пистолет у них был один на троих. “Макаров”. Зато молодые, кулаки крепкие. Ножи. Одно из дел, по которому хочется узнать все-все детали, но не узнаем даже 7% правды.

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