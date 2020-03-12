Мнение: Два момента (про нефтяную войну с арабами)

12.03.2020, 9:14, Разное

По поводу нефтяной войны с арабами. Два небольших соображения. Первое – формально она начнется 1 апреля. До этого дня действуют соглашения ОПЕК+ в прежней редакции. После 1 апреля соглашение уже не действует. Поэтому еще есть почти три недели, в течение которых Кремль может прийти к арабам с побитой мордой и все-таки успеть договориться. Сам факт договоренностей рынок воспримет, вне всякого сомнения, положительно – как хоть что-то стабилизирующее. Как именно российская пропаганда это представит в телевизоре – никого не интересует.

Шанс на это пока еще есть, хотя при любой ситуации арабы воспримут это как капитуляцию, а потому условия будут гораздо жестче. А на фоне карантина в Америке они объективно должны ужесточиться для всех.

Второе соображение. Если кремлевские сделают лицо топором и все-таки влезут в эту войну. С их интеллектом на уровне инфузории это более вероятный сценарий. Отечественная пропаганда уже сделала стойку и рассказывает о том, как саудитов в хвост и гриву гоняют исламисты из йеменской Ансар Алла. Дескать, если что – то будет кому обстреливать заводы Арамко.

Здесь есть смысл вспомнить профессора Преображенского про "не читайте по утрам газет". К пропаганде это относится в той же мере. Просто игнорируйте.

Война в Йемене – гражданская. Она идет так давно, что даже сложно назвать ее гражданской. Это образ жизни. Саудовской Аравии еще в проекте не было, а йеменские племена воевали друг с другом, причем всегда в одном формате – горцы с севера насекомили прибрежных южан. И наоборот. Кстати, вообще арабская цивилизация с Йемена и началась. Правда, туда она так и не вернулась, оставив Йемен в том же состоянии, что и тысячу лет назад.

Саудовская Аравия с момента своего образования (нынешнее государство Аль Саудов, если кому интересно – это его третья итерация) правдами, а затем и неправдами оттяпала у йеменского имама (в начале 20 века Йемен существовал в виде теократического государства) историческую провинцию Асир (сегодня это три саудовские провинции Джизан, Наджран и Асир). С тех пор базовая задача КСА на юге полуострова – поддерживать режим в Йемене, который будет гарантировать права КСА на Асир или противодействовать тому режиму, который будет вспоминать исторические права Йемена на эту территорию. Других задач на юге полуострова у Саудовской Аравии нет. Хотя бы потому, что ничего, кроме воинственного и крайне избыточного населения в Йемене нет.

Цель войны для КСА определена, а потому понятие "победа" или "поражение" в этой войне будет соотноситься только с одним результатом – принадлежностью Асира к Королевству. Поражением КСА можно будет назвать только одну ситуацию – когда оно будет вынуждено вернуть Йемену отторгнутые у него территории. Во всех остальных случаях ни о каком поражении речи, конечно, быть не может. Тот факт, что местные партизаны периодически кусают интервенционистские силы ОАЭ и Саудовской Аравии, играет роль исключительно для пропаганды. Политическая цель войны определена десятки лет назад, и нынешнее обострение – мелкий эпизод в истории отношений северного и южного соседа.

Поэтому рассчитывать, что йеменские партизаны порвут себя на ленты, лишь бы сделать приятное России – несколько натянутое предположение. Кстати, как раз с Северным Йеменом даже СССР был в контрах, поддерживая Юг. Уже поэтому никакой исторической дружбы между северными исламистами-йеменцами и нами не было, нет и не будет.