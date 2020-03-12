Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего “На самом деле”

12.03.2020, 9:05, Разное

Тимур Еремеев – герой нескольких выпусков шоу “На самом деле”. В эфире он пытался доказать родство с народным артистом России Спартаком Мишулиным. Теперь стало известно, что артист будет ведущим данного проекта. Телезрители, мягко говоря, не в восторге от такого решения Первого канала, ведь Еремеев не вызывает у них никакой симпатии. Более того, у артиста очень высокий антирейтинг, пишет ФАН.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян также раскритиковал нового телеведущего. Он назвал произошедшее большой ошибкой. Манукян отметил, что у артиста недостаточно профессионализма в этом деле, и он не справится с задачей. Возможно, Первый канал пробует пускать в эфир скандальных телеведущих. Пример тому – Ксения Собчак со своим шоу “Док-ток”.

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Публикация от Тимур Еремеев (@timureremeev) 10 Мар 2020 в 2:39 PDT

Вадим Манукян подчеркнул, что Андрей Малахов и Дмитрий Шепелев, которые были ведущими скандальных проектов, негатива практически не вызывают, потому что добивались своего места в эфире постепенно. В отличие от некоторых…