Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего “На самом деле”

12.03.2020, 9:05, Разное

Тимур Еремеев – герой нескольких выпусков шоу “На самом деле”. В эфире он пытался доказать родство с народным артистом России Спартаком Мишулиным. Теперь стало известно, что артист будет ведущим данного проекта. Телезрители, мягко говоря, не в восторге от такого решения Первого канала, ведь Еремеев не вызывает у них никакой симпатии. Более того, у артиста очень высокий антирейтинг, пишет ФАН.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян также раскритиковал нового телеведущего. Он назвал произошедшее большой ошибкой. Манукян отметил, что у артиста недостаточно профессионализма в этом деле, и он не справится с задачей. Возможно, Первый канал пробует пускать в эфир скандальных телеведущих. Пример тому – Ксения Собчак со своим шоу “Док-ток”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тимур Еремеев (@timureremeev) 10 Мар 2020 в 2:39 PDT

Вадим Манукян подчеркнул, что Андрей Малахов и Дмитрий Шепелев, которые были ведущими скандальных проектов, негатива практически не вызывают, потому что добивались своего места в эфире постепенно. В отличие от некоторых…



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / В Канаде продаются эксклюзивные BMW M8 Individual Manufaktur 2020

28.12 / Наука: Когда шимпанзе учат друг друга

17.01 / Волчата способны выполнять команду «апорт» и приносить людям мяч

30.01 / Дворецкий принцессы Дианы поделился трогательным письмом, которое она написала о сыновьях

03.01 / Снежки на Красной площади, пельмени и “Щелкунчик”: Наталья Водянова привезла в Москву сына от Антуана Арно

30.12 / Беременная жена звезды шоу “Дом-2” довела себя до жуткого истощения

06.01 / Хейли Бибер, Нина Добрев, Йен Сомерхолдер и другие на афтепати “Золотого глобуса”

23.02 / Климатолог спрогнозировал погоду на лето после очень теплой зимы

26.02 / В роли прохожего

16.01 / Новые модели Porsche 718 GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0 появятся на российском авторынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика