Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении

12.03.2020, 9:05, Разное

Финансовый аналитик Джесси Коломбо, верно предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, сделал неутешительный прогноз на будущее. По словам специалиста, рынок ждет новое потрясение, сообщает телеканал “360”.

Коломбо уверен, что причиной грядущего кризиса станет эпидемия коронавируса COVID-2019. Он напомнил, что в прошлый раз спад экономики произошел из-за кредитных “пузырей” в США, когда граждане перестали платить за ипотеку. Однако аналогичные “пузыри” в Китае более опасны – они могут взорваться в любой момент на фоне бушующей эпидемии коронавируса.



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