Стали известны подробности размещения в Польше американских военных

12.03.2020, 8:59, Новости дня

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что на территории Польши появятся несколько американских военных объектов в разных частях страны, а не одна так называемая база «Форт Трамп».

«Не будет одной базы, будет несколько объектов в разных частях Польши. Это связано с планами НАТО по повышению боеготовности. Будет примерно шесть-семь точек, то есть летчики в одном месте, командование – в другом, танковые войска – в третьем и так далее» – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Чапутовича.

По словам дипломата, для этих целей необходимо будет провести модернизацию некоторых военных объектов.

В конце сентября президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив рост численности американских войск на польской территории на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США).