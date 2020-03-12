Стали известны подробности размещения в Польше американских военных

12.03.2020, 8:59, Новости дня

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что на территории Польши появятся несколько американских военных объектов в разных частях страны, а не одна так называемая база «Форт Трамп».

«Не будет одной базы, будет несколько объектов в разных частях Польши. Это связано с планами НАТО по повышению боеготовности. Будет примерно шесть-семь точек, то есть летчики в одном месте, командование – в другом, танковые войска – в третьем и так далее» – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Чапутовича.

По словам дипломата, для этих целей необходимо будет провести модернизацию некоторых военных объектов.

В конце сентября президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив рост численности американских войск на польской территории на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Слуцкий хочет Шатова. “Рубин” готов подписать хавбека “Зенита”

13.02 / Джон Келли назвал подход Трампа к Северной Корее бесперспективным

25.02 / Экс-сотрудник ФСБ рассказал, как корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков «сливал» информацию боевикам в Чечне

16.01 / Российское правительство подало в отставку, дело об импичменте Трампа передали в Сенат. Главное за день

11.02 / Йоханссон на “Оскаре” показала тату и бриллианты за $2,5 млн

11.02 / Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин

16.02 / Канада и США эвакуируют своих граждан с лайнера в Японии

03.03 / В Ровно священника во второй раз поймали на торговле оружием

27.02 / «Открытые медиа» нашли у управляющего делами Собянина апартаменты за 500 млрд рублей

21.02 / Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика